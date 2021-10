Wanda Nara umiliata, i primi messaggi privati tra Mauro Icardi e China Suarez: "Sono in crisi, tu...". Fine corsa?

22 ottobre 2021 a

a

a

Continuano a spuntare dettagli su Mauro Icardi e la presunta relazione (mai consumata dal vivo, ma rimasta confinata solo sui social) con Eugenia Suarez, detta “la China”. Il calciatore del Psg si è apparentemente riappacificato con Wanda Nara: il divorzio sarebbe stato scongiurato, ma è ancora lunga la strada verso una totale riconciliazione.

Questa Wanda Nara? Balle, bordata di Dagospia: eccola al naturale. "Buccia d'arancia e crateri di cellulite" | Guarda

Intanto in Argentina continuano ad appassionarsi al gossip: “Tutto è iniziato con un sacco di like da parte di lui su Instagram - ha rivelato il giornalista Marcelo Polino in diretta televisiva - poi è arrivato il primo messaggio, sempre da parte di Icardi”. La sua fonte sarebbe una persona molto vicina all’attrice con cui Mauro ha scambiato dei messaggi. “Lui nutre da tempo una profonda stima per China - ha aggiunto il giornalista - l’ha vista spesso in televisione. Le ha detto che lei era la donna dei suoi sogni e che era in crisi con la moglie Wanda Nara. Persone vicino alla China mi hanno confermato che i due non si sono mai incontrati dal vivo”.

"Brutta putt***, vai a lavarti la fi*** se ce l'hai". Wanda Nara, orrore puro: gli insulti alla transessuale

Intanto Icardi prova a tornare alla normalità, dopo i giorni tormentati e il permesso concessogli dal Psg per correre a Milano dalla moglie furiosa. Tra l’altro a Parigi si vocifera che ci sia grande imbarazzo per Icardi all’interno del team: nessuno avrebbe fatto nulla per nasconderlo, anche adesso che l’argentino è tornato ad allenarsi in gruppo.

"Continui a darle della putt*** davanti a milioni di persone. Ma su Icardi...": Selvaggia Lucarelli inchioda Wanda Nara

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.