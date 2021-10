Ambra Angiolini, il tradimento di Allegri? "Una bionda vicina alla Juve, come lo ha scoperto"

28 ottobre 2021 a

Fa ancora parlare la fine della storia tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Ma ciò che più scatena il gossip è il presunto tradimento da parte dell'allenatore della Juventus. L'indiscrezione rilanciata da Chi era stata confermata a metà da una frase sibillina della figlia dell'attrice. Ora però potrebbe esserci la conferma. A rivelarlo è il settimanale Oggi che riporta una soffiata proveniente dagli ambienti biancazzurri. Ambra avrebbe scoperto il tradimento da un indizio lasciato sull'auto di Allegri. Cosa? "Un capello", mormora la fonte, "un capello chiaro". E ancora, senza però lasciarsi andare troppo: "Capello biondo, lungo e liscio".

A far eco un'altra testimonianza: "Non occorre andare troppo lontano. L'ambiente Juve è blindato e anche gli affari di cuore si giocano all'interno di un circuito chiuso. È tutta storia recente. Andrea Agnelli si è preso la bella- Deniz, che era moglie di un suo amico e manager. Alena Seredova, lasciata da Buffon, si è messa con Alessandro Nasi, cugino degli Elkann. Andrea Pirlo ha lasciato la moglie Patrizia, per mettersi con Valentina Baldini, amica di Deniz ed ex di Riccardo Grande Stevens, il cui padre, Franzo fu anche presidente della Juve. Insomma, se volete trovare la bionda, cercatela Ii".

Cosa sia realmente successo non è dato sapersi. Cero è che un amico di Allegri raggiunto dal settimanale non nega: "Lui lo conosciamo, è sempre stato un po' farfallone, però negli ultimi anni mi sembrava più stabile. Qualcosa ha combinato, è sicuro, ma può darsi sia già tutto finito. Quando l'ho visto poche settimane fa mi ha detto di essere single". Più chiaro di così.

