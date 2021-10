Elisabetta Gregoraci, due minuscoli triangoli di tela: sfida la censura in spiaggia a Dubai. Lì sotto...

29 ottobre 2021 a

Estate per sempre, se sei a Dubai. E chi si trova a Dubai? Presto detto: la meravigliosa Elisabetta Gregoraci, che senza particolari impegni televisivi si concede qualche giorno di assoluto relax sotto al sole degli Emirati. E ovviamente, documenta il tutto su Instagram. Insieme a lei, il figlio Nathan Falco, ma anche Flavio Briatore (a Dubai, tra pochi giorni, prenderà via l'Expo 2020, rinviato lo scorso anno a causa del Covid).

"Ecco perché non trova spazio in televisione": Elisabetta Gregoraci, la scomoda verità di Maurizio Costanzo

E insomma eccola, la Gregoraci, mostrarsi su Instagram in sei scatti, alcuni dei quali mozzafiato. Nelle foto ecco il lussuosissimo hotel in cui soggiorna. Ma, soprattutto, ecco lei: in spiaggia sfoggia un bikini ridottissimo, solo due piccoli triangoli di tela, adatti a coprire, almeno in parte, le sue forme. Fisico mozzafiato, sempre al top, Elisabetta Gregoraci fa letteralmente sognare tutti i suoi seguaci (e non solo).

