Gigi Hadid e Zayn Malik, "botte alla suocera": il gossip più violento dell'anno, è finita in disgrazia

Finisce malissimo la storia d'amore tra la supertop Gigi Hadid e il cantante britannico Zayn Malik, ex membro della boyband One direction. Da giorni si susseguono voci su una clamorosa rissa familiare, che avrebbe visto Zayn picchiare la suocera, Jolanda Hadid. Questo avrebbe portato alla rottura immediata della relazione con Gigi. Mentre Jolanda preferisce tacere, è proprio il cantante a parlare più volte, via Twitter, confermando di fatto la fine della coppia.

"Ho avuto una discussione con un membro della famiglia delal mia partner, che è entrato a casa nostra settimane fa mentre la mia compagna non c'era - è stata la prima spiegazione di Malik su Twitter -. Questa era e continua ad essere una questione privata e nonostante i miei sforzi di creare un ambiente pacifico che mi permetta di fare da co-genitore a mia figlia nel modo che merita, tutto questo è trapelato alla stampa". La definizione di co-genitore sembrava in qualche modo già confermare l'epilogo della relazione iniziata nel 2015 e, nonostante il ruolo di entrambi, sempre molto discreta e lontana dai riflettori, almeno fino a oggi.

Poi Zayn, in una nota al sito di gossip americano TMZ, ha proseguito: "Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid e per il bene di mia figlia non rivelerò altri dettagli. Spero che Yolanda decida di ritirare le sue false accuse e di affrontare i problemi della nostra famiglia privatamente".

