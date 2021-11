Mauro Icardi "è sparito", indiscrezioni sconcertanti: un'altra donna ancora. Wanda Nara nel dramma?

02 novembre 2021 a

a

a

Continua a rimanere poco chiara la situazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Il tutto sembrava rientrato, dopo che i due erano stati a un passo dal divorzio per loro stessa ammissione. Ma adesso il calciatore argentino è sparito completamente dai social: tutte le foto sono state rimosse, così come il suo account è scomparso da Instagram. C’entrano forse le ultime indiscrezioni-bomba giunte dall’Argentina?

Un cachet stellare per umiliare Icardi? Tam-tam impazzito, la confessione-bomba di Wanda Nara

Secondo alcuni portali di gossip, la novità è che Icardi avrebbe provato a sedurre un’altra donna, prima ancora dei messaggi con Eugenia “China” Suarez. Si tratterebbe di Rocio Guirao Diaz, modella classe 1984, nata e cresciuta in Argentina ma attualmente negli Stati Uniti, dove tra l’altro vanta diverse partecipazioni televisive. Pare che Icardi abbia tentato un approccio con lei, sempre tramite i social: a quanto pare però non avrebbe trovato terreno fertile come con China Suarez, dato che Rocio è sposata dal 2008 e ha tre figli.

Wanda Nara abbonata alle corna? Subito dopo la "pace...". Icardi, indiscrezioni rovinose: chi è l'altra

In tutto ciò l’avvocato di Wanda Nara, Ana Rosenfield, ha rilasciato delle dichiarazioni in un programma televisivo argentino che hanno alimentato ulteriori sospetti sul fatto che tra i due potrebbe non essere ancora tornato del tutto il sereno: “Nessuno vuole vivere sotto lo stesso tetto con una persona che, mentre uno si occupa della casa e della famiglia, trama qualcosa in parallelo”.

"Ora vuoi solo caz***". Wanda Nara? Cosa le ha scritto Icardi dopo il divorzio: parole pesantissime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.