Belen Rodriguez in crisi con Antonino Spinalbese? Fermi tutti, ora spuntano le foto (clamorose)

03 novembre 2021 a

a

a

Crisi passata tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Dopo le frecciate su Instagram e il gossip impazzito, i due sono stati immortalati insieme e più felici che mai. La showgirl argentina e il compagno sono stati beccati assieme al figlio Santiago (avuto da Stefano De Martino) e alla figlia Luna Marì, impegnati in una passeggiata. Sempre il settimanale Chi, che aveva diffuso le voci su una imminente separazione e che ha pubblicato gli scatti della riappacificazione, ha spiegato quanto sarebbe accaduto nei giorni di maretta.

"Il chirurgo in tribunale". La foto-choc di Belen Rodirguez, come sono ridotte le sue labbra: pazzesco | Guarda

I due infatti avrebbero avuto un'accesa discussione dopo la quale lui sarebbe partito per La Spezia per ritrovare la sua famiglia e lei sarebbe rimasta a Milano con la figlia. "Ha un carattere fortissimo, non te le manda a dire; è dolcissimo, ma lunatico, se gli girano le scatole è finita", aveva detto prima del parto Belen in riferimento al compagno.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in crisi, immagini inequivocabil: dove (e come) li hanno beccati

Anche lui però non le aveva mandate a dire: "Si stanno scambiando i ruoli… Lei è molto più dolce, i figli ti cambiano, è molto più matura, sensibile. È sempre stata adolescente giocosa, adesso è più matura, ho dovuto conoscerla di nuovo". E chissà se proprio questi cambiamenti possono aver influito sul loro rapporto. Adesso comunque è acqua passata.

Litigate furiose e crisi? Non proprio. Belen e Antonino, le voci inquietanti sulla loro rottura: il vero motivo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.