Chiara Ferragni, una foto estrema: Fedez sulla sedia e lei... giochi proibiti in tacchi a spillo

Tutto pronto. Manca pochissimo ormai a dicembre, quando verrà lanciata su Amazon Prime Video la serie The Ferragnez, tutta dedicata a Chiara Ferragni e Fedez. Già, come se non fossero già mediaticamente abbastanza esposti, ecco che ora spunta addirittura la serie tv, annunciatissima e altrettanto atteso.

Ed ecco che la Ferragni, ora, rilancia suoi suoi profili social la locandina di The Ferragnez, una foto scattata da David Lachapelle. "Siamo super emozionati di annunciare la nostra serie tv, fuori a dicembre 2021", scrive la influencer.

E la foto di lancio è tutta un programma. Ecco Fedez, il rapper più amato dalle bambine, seduto su una seggiola in legno. Alle sue spalle, una strepitosa Chiara Ferragni: abito nero con scollatura da urlo, gambe in libertà e un pirotecnico tacco a spillo che va ad appoggiarsi sulla sedia di Fedez, inclinandola. Una foto davvero... estrema.

