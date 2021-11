Arisa si slaccia il body e mostra le forme: come mamma l'ha fatta, una foto da bollino rosso

05 novembre 2021 a

Arisa da bollino rosso su Instagram. La cantante ha pubblicato una foto molto spinta per lanciare l'uscita del suo ultimo video, "Altalene". Arisa infatti si mostra con una nuova pettinatura (un caschetto biondo con frangetta) e soprattutto con il body slacciato e tirato su, tanto da scoprire completamente un seno. Per non farsi censurare dai social Arisa ha coperto il capezzolo con due cerotti messi a "x", alla maniera di Victoria dei Maneskin.

"Buongiorno a tutti, oggi alle 14 il video di #altalene ovunque", scrive la cantante a corredo della foto. "Mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate. E continuate ad ascoltare Altalene, il link è in bio". Ma i commenti non dicono come la pensano sulla canzone. Come era facile immaginare sono tutti rivolti al seno di Arisa. "Il cerotto sulla tetta non è male", si legge. E ancora: "Rosalba avvisa, eviterei di prendere infarti anche nel bus", ironizza un altro.

Solo complimenti per Arisa: "Davvero una bella tetta artistica", scrive un fan. Di certo "iniziamo bene", commenta un altro. E poi c'è chi invita la cantante a sfidare la censura di Instagram e quindi a mostrarsi senza pudore: "Togli il cerotto però" e "caccia le pere".

