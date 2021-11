Striscia la notizia. Enzo Iacchetti "rovinato dal gioco". Maddalena Corvaglia, sfogo rabbioso

08 novembre 2021 a

Lo sfogo rabbioso di Maddalena Corvaglia contro chi diffonde "fake news" su Enzo Iacchetti. Lei velina bionda di Striscia la notizia giovane e bellissima, lui conduttore e comico già affermato e maturo: la loro relazione aveva fatto chiacchierare tantissimo a metà anni Duemila. Finito il rapporto, tra i due sono rimasti affetto e stima reciproca. E ora è proprio Maddalena a scendere in campo per difendere il suo ex.

Negli ultimi giorni sono tornate a circolare voci menzognere sulla presunta ludopatia del popolare e amatissimo Enzino. Una dipendenza dal gioco che, sostengono varie pagine sui social e diversi blogger, avrebbe condotto Iacchetti sul lastrico. Un crac finanziario smentito con forza dalla Corvaglia, che sulle sue Instagram stories non usa mezzi termini per denunciare l'ultima bufala: "Notizie diffamatorie e gratuitamente lesive della dignità di un uomo perbene e un professionista serio e impeccabile", scrive Maddalena.

"Se non siete in grado di raccontare la verità alle persone che vi leggono cambiate lavoro. Il rispetto della verità coincide con il rispetto che avete il dovere di portare ai vostri lettori oltre che alle persone di cui scrivete". Più chiaro di così non si può: e chi ha orecchie per intendere (e un briciolo di coscienza) intenderà.

