Valeria Marini, ricovero d'urgenza e dramma: "A un passo dalla cecità", corsa contro il tempo

La diva per antonomasia: Valeria Marini. Ora potrebbe tornare al Gf Vip per la terza volta consecutiva. Un vero colpaccio per Alfonso Signorini che sta mettendo a punto il turn over in vista del Natale (l'edizione, però, finirà il 14 marzo prossimo).

Proprio sul settimanale Chi svela un dramma senza precedenti. “Ho rischiato di perdere la vista”, dice la stella bionda. Nei giorni scorsi i fan hanno notato Valeria con una benda all’occhio: un problema scoperto quasi per caso nel corso della visita medica alla quale la showgirl si è sottoposta prima di entrare a far parte del cast di Supervivientes. "Il mio medico mi ha detto che avrei dovuto operarmi perché la cosa era delicata. Poi però era piena estate, faceva caldo, avevo mille cose da fare… Insomma mi sono ritrovata a dover fare adesso l’intervento di urgenza perché rischiavo di perdere la vista da un occhio", continua nell'intervista. E poi continua: “Ci ho sempre visto benissimo prima del problema. A saperlo prima, avrei dovuto evitare Supervivientes, però è andata così. Ho fatto l’intervento con una paura folle. Ho sempre avuto una vista perfetta, dieci decimi”

Adesso, per fortuna, Valeria Marini dopo l’intervento all’occhio sta decisamente meglio: “Mi sto riprendendo gradualmente, ma con estrema gradualità”. Il suo nome, nelle ultime ore, circola come papabile concorrente del Gf Vip. Si tratterebbe di un ritorno molto atteso e che potrebbe, in qualche modo, lasciare senza parole i telespettatori: Valeria conosce molto bene quella casa e le dinamiche del reality. Potrebbe entrare come guest star.

