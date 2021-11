Belen Rodriguez, con Antonino è finita in disgrazia: scoop di "Oggi", beccata così. Una fragorosa conferma

13 novembre 2021 a

Al centro del gossip ci rimane sempre Belen Rodriguez. Già, le voci relative alla rottura tra l'argentina e Antonino Spinalbese, a pochi mesi dalla nascita della loro figlia, Lune Marì, continuano a rincorrersi senza soluzione di continuità. Già, tra i due sarebbe già finita. Clamoroso, se si pensa alle roboanti dichiarazioni d'amore che i due si scambiavano solo fino a qualche settimana fa.

E ora, qualche nuovo indizio circa la rottura tra la showgirl e Antonino, arriva direttamente da Oggi, il rotocalco che pubblica delle immagini di Belen Rodriguez per strada a Milano. Immagini dalle quali traspare il pessimo stato d'animo dell'argentina: sguardo basso e teso, sigaretta in mano, sembra davvero avere più di un pensiero.

Insieme a lei per le strade della città c'è tutto il suo clan: papà Gustavo Rodriguez, 62 anni, che spinge il passeggino di Luna Marì, il fratello della showgirl, Jeremias, 32, con la fidanzata Deborah Togni, 24, e mamma Veronica, 59. Ecco, appunto: manca soltanto Antonino Spinalbese. Secondo Oggi, i due, sarebbero "ai ferri cortissimi". Sembrava che ci fosse stata una riconciliazione in un weekend romantico, cosa che però evidentemente non è avvenuta. Si pensi anche che lo scorso primo novembre, il clan Rodriguez aveva festeggiato al ristorante argentino El Porteño il compleanno di Gustavo, padre di Belen. E nemmeno in quell'occasione di Antonino c'era traccia. Insomma, sembra davvero essere finita. E molto male.

