Elisa Isoardi in costume, il bagno bollente alle terme: brividi a mezzanotte

15 novembre 2021 a

a

a

Elisa Isoardi si rilassa nella piscina del centro benessere che grazie alle sue forme raggiunge temperature altissime. Pose provocanti e un costume nero che le fascia le curve che fanno impazzire i follower. "Se c'è qualcosa che non ti va dillo alla luna. Può darsi che porti fortuna dirlo alla luna" scrive su Instagram citando un grande successo di Vasco Rossi.

Sotto una luna brillante, sola nella piscina fumante col suo costume intero è una visione celestiale che affascina e intriga. Un corpo perfetto che non si sottrae all'obiettivo che immortala le sue curve. Sorride ai follower e scatena consensi e complimenti.

Un bollente bacio in bocca. Elisa Isoardi smascherata a Ostia, ecco chi è il suo "nuovo" lui | Guarda

Mentre l'Italia è in preda dalla morsa per il freddo e la pioggia e le temperature si abbassano, la Isoardi si concede qualche coccola al caldo. I massaggi la fanno rilassare, poi la cromoterapia in doccia ristabilisce l'equilibrio energetico. Dopo aver ricaricato le pile si scatena con un po' di movimento e in palestra mette alla prova la sua resistenza. Si prende cura del suo corpo e i risultati si vedono. E i commenti si impennano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.