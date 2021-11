Belen Rodriguez, dopo il grave incidente di Spinalbese in auto... il gesto-choc che sconvolge i fan

17 novembre 2021 a

Non si conosce la dinamica dell’incidente di cui è stato vittima Antonino Spinalbese, che ha fatto preoccupare non poco i suoi fan per alcune storie pubblicate su Instagram in cui ha mostrato l’auto con il parabrezza completamente sfasciato e poi il suo braccio attaccanti a una flebo. “Ok” è stato il commento a entrambe le immagini: è stato interpretato come un misto tra l’ironico e il rassicurante, per far capire che le sue condizioni non sono gravi.

In tutto ciò in molti si chiedono perché Belen Rodriguez non abbia rilasciato alcun commento a riguardo: ulteriore segnale che tra i due c’è crisi, o che è proprio finita? Le ultime stories della showgirl argentina sono infatti state realizzate durante uno dei suoi classici shooting fotografici, quindi nessun cenno a quanto accaduto al suo (ex?) fidanzato. I due hanno avuto una figlia soltanto quattro mesi fa, ma a quanto pare le cose non starebbero affatto andando bene: c’è chi parla di crisi e chi invece di rottura diventata ormai definitiva.

Nessuno dei due è stato esplicito da questo punto di vista, ma il fatto che in pubblico Belen non si sia preoccupata delle condizioni di Antonino potrebbe dirla lunga. In attesa di capire cosa è effettivamente successo, di certo c’è che l’auto di Spinalbese è ridotta così male da far pensare a un forte impatto con qualcosa.

