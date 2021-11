Belen Rodriguez? "Lei e Damiano dei Maneskin...". Gossip-terremoto, addio a Spinalbese: ora si capisce tutto?

19 novembre 2021 a

Fermi tutti, l'indiscrezione è assolutamente da prendere con le pinze ma non per questo meno clamorosa. Voci che corrono in rete nei giorni in cui pare certa la rottura tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, l'hairstylst ormai suo ex nonché padre della quasi neonata Lune Marì. E la voce riguarda proprio la bellissima showgirl argentina.

Il rumors (terremoto) lo rilancia l'influencer Deianira Marzano, che tra le sue storie su Instagram ha rilanciato il messaggio di un follower che dà conto di una presunta frequentazione tra Belen Rodriguez e Damiano David, il frontman dei Maneskin. L'indiscrezione sarebbe arrivata all'utente direttamente da X-Factor, da un suo conoscente che ha preso parte all'edizione 2021. Dunque un secondo messaggio, arrivato da un'altra persona, in cui si dice che l'indiscrezione circola addirittura da due anni.

La stessa Marzano si mostra scettica, anche perché Damiano è felicemente fidanzato. Fantascienza, insomma? Chissà, per certo il gossip è piuttosto dubbio, ma va da sé sta rimbalzando in rete alla velocità della luce (Damiano come detto è "accasato" con Giorgia da due anni). E ancora, possibile che Belen, così a caldo, subito dopo la rottura con Spinalbese, abbia deciso di lanciarsi in una nuova storia? Difficile. Per certo, ora, Damiano è lontano: tre Ema, tappe del tour in Europa e negli Stati Uniti, si trova sempre lontano dall'Italia. Altro indizio che depone a sfavore dell'indiscrezione: come avrebbero potuto vedersi, frequentarsi e conoscersi Damiano e Belen in questo periodo? Mistero, ovviamente. Un mistero che però stuzzica la curiosità...

