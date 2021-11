Uomini e Donne, confessione-choc di Andrea Nicole sui genitori: "Costretta ad andare in terapia, ma i genitori..."

22 novembre 2021 a

Prima di compiere il processo di transizione che le ha restituito identità e serenità, sia personale che familiare, Andrea Nicole ha vissuto degli anni molto tormentati. L’attuale tronista di Uomini e Donne ha raccontato il suo passato in una lunga intervista rilasciata a DiPiù, in cui ha ripercorso tutta la sua infanzia. Nonostante fin da piccola si comportasse come una femminuccia pur non essendolo, nessuno si era fatto tante domande.

Poi però tutto è cambiato durante il periodo a cavallo tra le scuole medie e le superiori, quando Andrea ha preso coscienza della disforia di genere e aveva scoperto che la medicina poteva aiutarla a essere se stessa, liberandola dal corpo maschile nel quale si sentiva imprigionata. E così decise di scrivere una lettera a suoi genitori, che fino a quel momento l’avevano assecondata e accettata per quello che era. In quel caso però la reazione fu pesante: “Non hanno approvato. O meglio, mi hanno detto: ‘Vai sei mesi in terapia, verremo anche noi. Il tuo è solo un capriccio’”.

Andrea accettò, ma lo psicologo parlò chiaramente ai genitori: “Vostro figlio è una donna, sì, una femmina. Il problema non ce l’ha lei, il problema ce lo avete voi che non riuscite ad accettarlo”. E così da allora è iniziata la liberazione di Andrea, che poi dopo aver compiuto i 18 anni ha iniziato il percorso che le ha permesso di cambiare sesso: o meglio, di diventare esattamente quello che voleva.

