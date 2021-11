Chiara Ferragni, confessione piccantissima: "Il ses** migliore? Ecco con chi". Fedez escluso

25 novembre 2021 a

A Chiara Ferragni e Fedez Instagram non basta più. E così la coppia si butta su Twitch, dove intrattiene i fan in una live senza limiti. Qui il rapper chiede alla moglie quale sia il se** migliore e lei non attende a replicare: "Quello da sola". Fedez gelato. Ma non è l'unico siparietto che vede i due uno contro l'altra. A un certo punto infatti l'influencer è costretta a rimproverare il cantante: "Al prossimo me ne vado. Anche Leo li fa, è una cosa orrenda. Anche Leo adesso rutta perché tu continui a ruttare".

"Che c'entra Leo?", chiede Fedez ma la Ferragni non intende cambiare idea: "Io non rutto mai, quindi sì è colpa tua. Lui dice Come papà", il rapper divertito ha risposto "Orgoglio di papà" battendosi la mano sul cuore fieramente. Intanto il rapper, impegnato a promuovere il suo nuovo album, deve fare i conti con il Codacons.

L'associazione non è nuova a screzi con Fedez, che ultimamente ha deciso di ringraziare. "Fedez cita il Codacons in un suo brano? A lui va il nostro più sentito ringraziamento: così ci permette di far conoscere meglio, e ad un pubblico vastissimo, la nostra intensa attività a tutela dei consumatori che ci consentirà ora di difendere con ancora più incisività i diritti dei cittadini". Insomma, una vera e propria frecciata che fa pensare che tra i due la pace ancora non sia arrivata.

