Veronica Gentili, spunta una clamorosa foto dal passato: ve la ricordate? Quasi irriconoscibile

Sulla cresta dell'onda, Veronica Gentili, giornalista e conduttrice attualmente alla guida di Controcorrente, il format in onda nel fine settimana su Rete 4. In grande ascesa a Mediaset, con il Biscione che negli ultimi mesi le ha affidato molteplici conduzioni di prestigio. E con costrutto: i dati di ascolto, in effetti, la premiano.

Una carriera iniziata facendo l'attrice e passata poi sterzata verso il giornalismo, prima come opinionista in diversi programmi e poi al timone di diversi format. E Veronica Gentili, suo suo profilo Instagram, ama mostrarsi: le foto sono quasi esclusivamente suoi ritratti, spesso con look e pose provocanti, con cui esalta la sua innegabile bellezza.

Ma Veronica Gentili, in questi ultimi anni, ha profondamente rinnovato il suo look. Già, vi ricordate com'era qualche tempo fa? Qui sotto, una testimonianza fotografica, prima e dopo. I capelli non sono più mossi e - forse - anche un ritocchino al naso. Già, la Veronica Gentili di qualche anno fa era (quasi) irriconoscibile.

