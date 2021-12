Belen Rodriguez, tutta una farsa? Lo scoop di Alfonso Signorini: come la becca in mezzo alla strada

01 dicembre 2021 a

Pace fatta? Così pare. Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembra essere tornato il sereno. Lo dimostrano alcuni scatti che li ritraggono impegnati in una passeggiata con la figlia, la piccola Luna Marì. I due, immortalati dal settimanale Chi, si tengono anche per mano spazzando via le voci su una crisi di coppia e una separazione.

La modella argentina è anche più serena. Rispetto alla sua mal sopportazione nei confronti dei flash, questa volta la Rodriguez si fa fotografare sorridente. Di più, la showgirl non indietreggia neppure di fronte alle scomode domande dei paparazzi. "Allora Belen siete tornati insieme" domandano con curiosità. "Noi due non ci siamo mai lasciati" replica serafica la showgirl scambiando uno sguardo con il compagno.

La crisi però ci sarebbe stata. I due sono stati distanti per lungo tempo e sui social non sono più apparsi commenti o immagini l'uno dell'altra. La relazione, ora come ora, sembra invece tornata più forte di prima. Che sia stata una farsa la presunta crisi? Chissà, certo è che la Rodriguez è pronta a tutto pur di tenere unita la famiglia, come da lei più volte raccontato. E le foto scattate da Alfonso Signorini lo dimostrano.

