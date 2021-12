Chiara Ferragni, corna a Fedez: "Ha un altro uomo". Spunta una foto clamorosa

06 dicembre 2021 a

Fedez "ha le corna". Proprio così, il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram uno scatto che ha scatenato l'ilarità dei fan. Nel ritratto di famiglia il rapper indossa le "corna natalizie", ossia le corna di renna sulla testa. Immediati i commenti ironici piovuti sotto alla foto: "Fede penso dovresti fare qualche domanda a Chiara, l'universo ti sta parlando", "No ragazzi, non è una coincidenza". E ancora: "Chiara si è fatta un altro uomo".

La coppia è assieme ai figli, Leone e Vittoria, a St. Moritz. I due hanno voluto prendersi un weekend di totale relax dopo la presentazione della serie a loro dedicata. Intanto non sono esclusi nuovi impegni per l'influencer. Stando ai retroscena svelati dal settimanale Chi, la Rai starebbe corteggiando la Ferragni. L'obiettivo? Averla come conduttrice. Viale Mazzini avrebbe pensato a lei per l'Eurovision Song Contest che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio 2022.

Chiara nutre un gran numero di seguaci e la sua presenza non potrà che aumentare gli ascolti. La proposta ancora non è stata ufficializzata. La stessa Ferragni ci starebbe pensando. Il suo timore - sempre stando a quanto riportato da Alfonso Signorini - sarebbe quello di dedicarsi a un ambito a lei sconosciuto: la televisione.

