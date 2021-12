Chiara Ferragni, mini-slip e trasparenze "assassine": foto incendiaria, niente censura

08 dicembre 2021 a

Chiara Ferragni sempre più provocante su Instagram. La influencer infatti ha pubblicato un selfie ad alto tasso erotico: eccola infatti nella cabina armadio di casa con indosso solo un body di pizzo trasparente nero che lascia pochissimo spazio all'immaginazione. Nessun commento della Ferragni a corredo della foto, solo il simbolo di una stella che brilla.

E a brillare evidentemente è proprio lei. Chiara, bellissima e in forma, si mostra ai suoi follower in versione super sensuale vestita solo con il completo intimo e alcuni gioielli che brillano anch'essi. Il suo sguardo è languido e ammiccante. E ovviamente lo scatto ha fatto il pieno di cuoricini e di commenti.

C'è chi scrive "Beato Fedez, che gran bella ragazza", chi nota che si intravede il capezzolo. E ancora: "Bomba", "meravigliosa", "sei fantastica", "che mamma". Insomma un tripudio di complimenti. Del resto ultimamente Chiara Ferragni è solita allietare i suoi fan con scatti osè. Mentre è in abbigliamento intimo o mentre indossa minigonne vertiginose e pose sensuali. Solo un giorno fa si era mostrata in reggiseno e slip di pizzo rossi, come una sexy babbo Natale in versione femminile. Anzi, ultra femminile. Chissà cosa ne pensa il rapper milanese di tutte queste foto ad alto tasso erotico...

