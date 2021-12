Chiara Ferragni piange, "come mi riduce Fedez". Crisi di coppia, cosa non è mai andato in onda

09 dicembre 2021 a

"The Ferragnez", la serie sulla coppia del momento, uscita questa notte su Amazon Prime Video, sta facendo vedere ai fan alcuni dei lati più intimi e privati della vita di Chiara Ferragni e Fedez. Tra questi la terapia di coppia, di cui il rapper e l'imprenditrice non hanno mai parlato sui social. E' stata una sorpresa un po' per tutti. Durante le sedute, i due parlano dei loro problemi. Durante la terapia, per esempio, la Ferragni ha spiegato che il rapporto dipende molto dall’umore di Federico: “Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui”.

Lei invece avrebbe meno sbalzi d'umore. Fedez, poi, ha confidato: “A volte facciamo troppe cose. Avrei più voglia di ritagliarmi degli spazi con lei da solo. Molte volte siamo attorniati da questo gruppo itinerante di persone. La famiglia, suoi amici, non miei. Io non ne ho di amici”. La fashion blogger allora ha detto di voler avere sempre altre persone accanto per non ritrovarsi sola nei giorni in cui Fedez è intrattabile.

Parlando dei propri sbalzi d'umore, poi, il cantante si è sfogato: “Io quando ho dei problemi miei, mi chiudo in me stesso e me li risolvo da solo. Cerco di non far pesare le mie problematiche sugli altri”. Lei, invece, ha sempre un atteggiamento aperto al dialogo. "Io sono una persona che si apre difficilmente”, ha proseguito Fedez. Elencando altri difetti del marito, Chiara ha rivelato che è più permaloso e negativo di lei. "È difficile parlare con una persona che dice che sono problemi inutili", ha controbattuto Fedez. Con la Ferragni in lacrime che ha risposto: "Quando ti chiudi in te stesso e non mi vuoi parlare è la cosa peggiore che tu mi possa fare. Mi sento esclusa e inutile nella tua vita”.

