Verissimo, Elettra Lamborghini in studio così: "Quando mi coprirò di più", Silvia Toffanin di sasso

"Prima voglio godermi la vita". C'è un cuore di mamma anche in Elettra Lamborghini, sia pur "nascosto" tra provocazioni trash e battute auto-ironiche. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l'ereditiera più sexy dello spettacolo italiano mostra il suo vero volto, dolcissimo: "Voglio essere la mamma migliore del mondo, ma adesso voglio fare le mie cose", spiega rinviando la decisione di provare ad avere un figlio con il marito, il dj Afrojack. A più di un anno dalle nozze, però non è ancora il momento giusto. "Arriverà - ha detto con grande onestà - magari quando mi coprirò di più". In questo momento, insomma, la priorità è la carriera, tra canzoni e foto su Instagram. E l'immagine a cui è associata, di donna esplosiva e sensuale, non permette "sconti".

"Un anno fa sono stata male - ha rivelato ancora l'interprete del tormentone Pistolero -, era uscita la notizia che fossi incinta, come ogni sei mesi o anche meno. Non lo ero ma ho iniziato a pensare: Oddio, ma è questo che la gente si aspetta da me, forse dovrei farlo". Invece, ha proseguito, "non devo farlo perché sono sposata, ma credo a quel punto la vita cambi. Ho ancora tanti sogni, ma per come sono fatta io penso sia ancora presto: vorrei rendere la vita mio figlio il più semplice possibile, quindi per ora aspettiamo".

Parole di sorprendente "trasparenza", dirette come d'altronde la Lamborghini si mostra davanti ai fan. E a una Toffanin divertita spiega: "Adesso ho una cagnolina, ed è tutta cacca e pupù, chi si alza per pulire e così via. Non voglio paragonarla a un figlio, ma la vita cambia...".

