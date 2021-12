Fedez sbrocca con Chiara Ferragni: "Io sono un dito nel cu***, ma tua madre...". Disastro in famiglia, volano stracci

17 dicembre 2021 a

A nudo, Chiara Ferragni e Fedez. Ovviamente a nudo per scelta, con The Ferragnez, la serie su Amazon Prime Video in cui la coppia più esposta mediaticamente d'Italia ha deciso di esporsi ancor di più, facendosi riprendere un po' ovunque, per rivelare ogni dettaglio, o quasi della loro esistenza. Ed ecco che nell'ultima puntata i due coniugi tirano le somme sul progetto: il rapper ha parlato delle ansie che prova per il futuro e l'imprenditrice ha ammesso che, inizialmente, era spaventata dal progetto della serie.

Ad aprire le danze Fedez, che spiega: "Io misuro tutto in quanta ansia mi dà il futuro, non ho altri metri di misurazione. Su Leone che inizia ad andare a scuola ci sono un paio di cose che mi mettono ansia". Dopo queste parole, lo psicoterapeuta ha fatto notare come la socialità di Leone, il figlio, con i compagni sarà molto legata alle capacità di papà e mamma di socializzare con i genitori dei coetanei dei figli. Ed ecco che Chiara Ferragni, a quel punto, non si è trattenuta: "Minch***, allora non avrà amici. Se fosse per Fede, non avrebbe amici", parole che hanno lasciato un poco basito il rapper.

Il punto è che nel corso della serie, Fedez non ha nascosto di non essere del tutto a suo agio nel vedere casa loro sempre piena di gente, concetto che ha ribadito anche nell'ultimo episodio di The Ferragnez. E lo ha fatto con parole molto incisive, forti, pesanti: "Io volevo stare in casa con i miei figli e giocare con loro. Alla fine (con la famiglia di Chiara, ndr) ci vediamo sempre, io vedo solo loro. La suocera, due giorni su tre è sempre a casa. Meno. Pochi momenti ma buoni. Se nella vita io sono un dito nel cu** perché nasconderlo"", ha ammesso. Insomma, Fedez fa capire che la suocera sempre in casa, forse, la eviterebbe con piacere...

