Chiara Ferragni, vedete il baule alle sue spalle? Schiaffo alla miseria: ecco quanto costa, cifra sconvolgente

Agli attenti conoscitori dell'alta moda non sono passati inosservati i costosissimi bauli nella casa di Chiara Ferragni e Fedez. Negli episodi della serie The Ferragnez sono apparsi nell'abitazione di Milano di proprietà della coppia, diversi oggetti di design esclusivi: dai tappeti di Virgil Abloh alle poltrone griffate, fino ai bauli di Louis Vuitton. A mostrare il Baule Courrier Lozine 100 diverse foto e video dell'influencer e del rapper.

Ma quanto valgono davvero? La domanda se la sono posta in tanti ed è bastato poco per scoprire la cifra da capogiro. Il Baule, che ha le dimensioni di un mobile (100 x 48 x 53 cm) e per questo può essere utilizzato anche come oggetto da esposizione, è da collezione e costa 36.000 euro. Il pezzo vintage a casa della e Fedez potrebbe valere anche di più data la rarità.

Infatti il Baule Courrier Lozine 100 è poggiato su un baule, sempre Louis Vuitton, ma più largo e che oggi non è più prodotto dall'azienda. D'altronde per la coppia non è una novità possedere oggetti chic. Basta pensare ai cuscini con la lettera H, emblema di Hermès che vengono prodotti in modo continuativo a partire da 720 euro a pezzo.

