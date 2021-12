Mauro Icardi e le corna a Wanda Nara, "il tanga in una ciotola per l'incantesimo": indiscrezioni sconcertanti sulla China Suarez

18 dicembre 2021 a

Alla base del tradimento di Mauro Icardi a Wanda Nara? Un incantesimo d'amore. Proprio così, è questa l'ultima teoria apparsa su siti e talk show argentini, dove il triangolo con China Suarez è ancora sulla bocca di tutti. Secondo una nota influencer molto nota in Argentina e vicina alla Nara, il calciatore del Psg sarebbe caduto nella trappola a causa di una pozione, un "amarre", un legamento chiesto dalla stessa Suarez.

"Ecco - spiega in un video sui social la ragazza - come si prepara l'agua de tanga". Da qui la ricetta: "L'idea è di far giacere l'indumento intimo in una ciotola con dell'acqua e poi mettere quel liquido in un infuso. La persona che si sta cercando di sedurre deve berlo. In questo modo la vittima verrà ‘stregata' dalla proprietaria dell'intimo femminile". Insomma, il giocatore avrebbe tradito la moglie per colpa di un incantesimo.

Se Wanda crederà o meno alla strampalata teoria, questo non è dato sapersi. Certo è che la 35enne, anche se ha perdonato il marito, non intende usare parole al miele per la Suarez. "Il problema - ha detto in un'intervista registrata a Parigi - è che stiamo parlando di una persona che già lo ha fatto in passato. Non è il primo caso, la storia si ripete. La tua libertà finisce quando fai del male a un'altra famiglia, ci sono le mie figlie".

