GfVip, Delia Duran e le "corna" ad Alex Belli. Altro che "paparazzata": "Fatto sesso, ecco le prove"

Ancora una volta Delia Duran al centro del gossip. Anzi, si tratta di un vero polverone dopo l’uscita di Alex Belli (il suo compagno) dalla casa del Grande Fratello Vip. Ora parla Carlo Cuozzo, l’uomo che era stato paparazzato con Delia Duran. Ora dice: “Storia finta? Abbiamo fatto l’amore”. Lei non commenta. Ma il punto resta uno: come mai Cuozzo vuole dirlo a caratteri cubitali? Forse per avere pubblicità in Rete? Forse per essere invitato in studio da Signorini?

Intanto, a Verissimo sono stati intervistati da Silvia Toffanin Alex Belli e Delia Duran. Dopo quell’intervista Cuozzo parte a raffica: “Non è assolutamente una storia finta…Non mi sono prestato a nulla…Quella sera ci siamo baciati e abbiamo fatto l’amore…”. La battaglia a distanza continua senza mezzi termini. “C’è la testimone, mi dispiace Alex Belli”, dice ancora Carlo Cuozzo sfogandosi su instagram.



“C’è l’amica di Delia che può testimoniarlo…”. Ora Cuozzo, sconosciuto al mondo della tv, sembra voler a tutti i costi entrare nella storia d’amore tra Delia e Alex scardinando la loro felicità ritrovata. Poi dice: “A breve vi mostrerò le prove”. Di cosa si tratta? I beninformati potrebbero avere qualche dubbio sulla veridicità degli scatti, l’interrogativo resta. E la vicenda non si complica perché Cuozzo - entrato come una meteora nella storia tra Alex e Delia - potrebbe già rappresentare il passato.

