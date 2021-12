Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno, bomba di gossip: chi è questa donna (e la reazione di Silvia Toffanin)

22 dicembre 2021 a

Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno per la prima volta. Prima di legarsi a Silvia Toffanin, infatti, l'amministratore delegato di Mediaset ha avuto una relazione con la modella Emanuela Mussida. Da lei, nel 1990, è nata una figlia, Lucrezia Vittoria Berlusconi. Ed è stata proprio lei che di recente ha dato alla luce la piccola Olivia. Il lieto evento risale allo scorso aprile 2021. A dare lo scoop è stato il settimanale Chi a 8 mesi dalla nascita.

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha pubblicato le foto della neomamma, mentre è a spasso con la piccola seduta sul passeggino in un parco giochi. Il settimanale ha rivelato anche quale sia stata la reazione della Toffanin a tutto questo: solo gioia ed emozione per l’arrivo della bambina. Del padre della piccola Olivia e marito di Lucrezia, invece, non si sa molto. A quanto pare si tratta di uno statunitense, il cui nome di battesimo sarebbe Josh.

Molto probabilmente i due si sono conosciuti negli Stati Uniti, dove Lucrezia ha studiato e lavorato. Adesso, però, la coppia si sarebbe stabilita in Italia, stando a quanto riportato da Chi. La piccola Olivia, comunque, non è l'unico nuovo membro della famiglia Berlusconi. Lo scorso luglio è nato il tredicesimo nipote dell’ex premier, frutto dell’amore tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Mentre lo scorso novembre è nato il quattordicesimo, il figlio di Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri.

