Elettra Lamborghini, confessione spintissima: "Sempre lubrificate". Fan sconvolti

Ogni donna nella sua borsa ha il mondo, anche Elettra Lamborghini. La cantante nonché ereditiera ha svelato il suo segreto: "Chiaramente non mancano le chiavi di casa e della macchina, oltre alle mascherine” e poi si è lasciata andare a un ironico doppio senso: “Più di tutto non deve mancare il burro di cacao, perché mi piace avere sempre le labbra... lubrificate", ha confessato in un'intervista alla rubrica “Look da vip” di TgCom24 scatenando l'ironia del web più malizioso.

Ma non è tutto perché prima la Lamborghini si era lasciata andare a una confessione sul matrimonio con Afrojack: "Da quando sono sposata è finito tutto. Non rilascio più il feromone femminile. Prima ero tutta un ormone, la gente si girava a guardarmi anche se ero in pigiama. Rimango una ‘femminona’, ma mi notano di meno".

Anche se le sue foto rilanciate su Instagram sembrano dire l'esatto contrario. Il suo profilo infatti mostra una sensualissima Elettra tra bikini e scollature mozzafiato. Tra le ultime immagini quella della cantante in cui si mostra in un vestito fucsia, che sfoggia due strappi esattamente in corrispondenza della parte inferiore del seno. Più sexy di così? E infatti i complimenti fioccano sotto al post.

