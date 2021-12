Elettra Lamborghini, tutina attillatissima? Dettagli da censura (e molto intimi): follia da bollino rosso

24 dicembre 2021 a

a

a

Divertimento e seduzione, due parole perfette per descrivere Elettra Lamborghini, l'ereditiera e cantante sempre più sulla cresta dell'onda e super-star dei social, dove racconta la sua vita con una grande dose di ironia. Ma anche malizia. E il caso in questione lo dimostra in modo piuttosto plastico.

"Guardate da vicino...". Squarcio sul seno, fuori tutto: Elettra Lamborghini, foto vietata ai minori | Guarda

In una story, infatti, lady Pistolero, si mostra fasciata in una aderentissima tutina arancione, un peculiare abito molto attillato e che mette in mostra tutte le esplosive forme di Elettra. Insomma, un vestitino che davvero non lascia alcun tipo di margine all'immaginazione. Un'Elettra Lamborghini da urlo.

Elettra Lamborghini in tutina attillatissima: ecco il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.