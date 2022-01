Robbie Williams svende la sua super villa: "Ci sono i fantasmi, cosa succede nella stanza di mia figlia"

14 gennaio 2022 a

Robbie Williams ha deciso di mettere in vendita la sua splendida tenuta a un prezzo bassissimo. Il motivo? Ci sarebbero i fantasmi e lui avrebbe paura. Sembra l'inizio di un film, ma in realtà è tutto vero. La villa, in Inghilterra, era stata acquistata ben 13 anni fa. Adesso il cantante l'ha svenduta a 1,35 milioni di sterline in meno rispetto a quanto l’aveva pagata. Aveva una certa urgenza, visto che - a suo dire - sarebbe infestata dai fantasmi.

Il tema è molto sentito in Gran Bretagna e lo stesso Williams avrebbe assistito a diversi fenomeni paranormali all'interno della lussuosa tenuta. "C’è una stanza che mi insospettisce in modo particolare, mi dà i brividi. Ci dormiva mia figlia Teddy ma ora non ci dorme più - ha dichiarato l'artista -. Se c’è molto dolore, un lutto o una tragedia, penso che possa essere assorbita dai muri lasciando un’essenza che rimane per un lunghissimo periodo".

La casa era stata comprata nel 2008 al prezzo di 8,1 milioni di sterline. La proprietà, pur avendo enorme valore, si troverebbe anche vicino a una discarica dall'odore molto forte. Anche questo, quindi, potrebbe aver contribuito a far scendere il prezzo. Si tratta di una villa risalente al Settecento ed è collocata nel Wiltshire, contea del sud-ovest dell’Inghilterra. La proprietà - spiega Leggo - comprende un campo da tennis e uno da football, ma anche piscina, spa, palestra e un hangar per gli elicotteri.

