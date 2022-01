Michelle Hunziker, nuova fiamma subito dopo la rottura? Spunta un video: la bomba di Tomaso Trussardi

27 gennaio 2022 a

Il settimanale Chi, dopo la notizia della fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ha scritto che Trussardi avesse già una nuova fiamma. Inoltre si dice che Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle, abbia visto volare via un’importante occasione lavorativa proprio per conto di Trussardi. Ma Trussardi e Cerza hanno deciso di fare chiarezza in prima persona. A smentire i pettegolezzi su una nuova fiamma è stato proprio Trussardi che ha postato, nelle sue storie di Instagram, un estratto di una puntata di una serie di cartoni animati degli anni ’60, Grisù – Il draghetto pompiere, con la scritta “un aiuto per spegnere le nuove fiamme”.

Anche il fidanzato di Aurora Ramazzotti ha spiegato che non è vero che lui avrebbe perso un’opportunità di lavoro a causa della rottura tra la Hunziker e Trussardi. Cerza ha smentito categoricamente via Instagram le voci, dicendo di avere già un impiego da un anno e mezzo presso un’azienda italiana nel settore automotive. In più il fidanzato di Aurora ha concluso dicendo che lui e Tomaso si vogliono tanto bene.

I rapporti tra Trussardi e la Hunziker sembrano comunque distesi. Basta pensare che i due, nonostante si siano lasciati, continuano a taggarsi in divertenti video di cani come fossero amici di lunga data. Probabilmente i due stanno mantenendo rapporti civili senza rancore, anche per il bene delle loro due figlie Sole e Celeste.

