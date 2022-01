Michelle Hunziker, il dramma: "Lei? La nipote del famosissimo stilista". Chi è... l'altra

28 gennaio 2022 a

Continuano a rincorrersi voci sulla separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due hanno annunciato all’Ansa la fine della loro storia d’amore dopo dieci anni e due figlie insieme. Da allora i diretti interessati hanno preferito tutelare la loro privacy e non rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla separazione, ma adesso Trussardi è intervenuto per mettere a tacere un gossip molto diffuso.

Tomaso è stato beccato dai paparazzi in compagnia di Naomi Michelini, assistente personale nonché nipote della stilista Elisabetta Franchi. I due hanno trascorso un fine settimana in montagna insieme a un gruppo di amici e tanto è bastato per alimentare il gossip di una nuova relazione. Trussardi ha però smentito tutto su Instagram e lo stesso ha fatto la Michelini, che ha condiviso un articolo che riportava le voci che la riguardavano, bollandole come “fake news”. I due sarebbero semplicemente buoni amici, niente di più.

Così come è falso anche il ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Quest’ultimo ha chiarito di essere single e di avere semplicemente un ottimo rapporto con l’ex moglie: i due sono tornati a farsi vedere insieme ma non c’è nulla di più di un’amicizia, con il cantante che avrebbe offerto supporto morale alla Hunziker per la fine della storia con Trussardi.

