Sabrina Ferilli senza trucco dietro le quinte a Sanremo, una foto sconvolgente: ecco il suo volto

Già, il Festival di Sanremo 2022 è finito ormai da qualche giorno. Ma, a molti, manca. E tantissimo. All'ultima serata dell'Ariston, al fianco di Amadeus c'era Sabrina Ferilli, la più amata dagli italiani. Noto il codazzo di voci sulla presunta polemica con Amadeus per quell'audio rubato dietro le quinte, quel "pezzo di mer***" che però entrambi hanno più volte smentito avesse a che fare con qualsivoglia disguido tra loro due.

Ma tant'è. Ecco che sul profilo Instagram della Ferilli si torna proprio a Sanremo. Già, perché l'attrice romana posta una fotografia in cui si mostra senza trucco. O almeno lo si deduce da quanto scritto in calce al post: "Qualche momento prima del make up per Sanremo 2022 con i miei fiori". Bene, se in effetti Sabrina Ferilli fosse senza trucco, si potrebbe gridare al miracolo: bellissima, perfetta, incantenvole.

