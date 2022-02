Elisabetta Gregoraci, vestitino (troppo) aderente: la festa con Briatore, foto da infarto

14 febbraio 2022 a

a

a

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci non stanno più insieme, eppure i due fanno coppia fissa. L'imprenditore e la showgirl sono ancora insieme. Dopo le vacanze e le domeniche con il figlio Nathan Falco, i tre sono volati a Dubai. Il motivo? Altri festeggiamenti per il compleanno di lei. E questo nonostante i festeggiamenti per le 42 candeline ci siano già stati.

"Mi fa vomitare". Ira di Elisabetta Gregoraci: su lei e Flavio Briatore gira una voce...



Negli Emirati Arabi i due ex si divertono molto e quando cala la notte si scatenano alla festa extralusso organizzata nel locale dell’imprenditore italiano. Qui arriva anche la torta per la Gregoraci, che festeggia con gli amici e con l'immancabile ex. Ma non solo, spulciando nel loro profilo Instagram si vedono scatti di lei in bikini e foto di lui mentre si rilassa sotto il sole. Guai però pensare che i due siano tornati insieme.

Lo yacht di Briatore venduto all'asta. Eppure oggi... se questa è giustizia: il furto a mister Billionaire

"Nessun ritorno di fiamma. Ci vorrebbero sempre insieme e, in realtà, noi ci stiamo parecchio. - aveva raccontato la showgirl a Verissimo non nascondendo di volersi innamorare di nuovo - Ho festeggiato con lui anche Natale e Capodanno. Tendiamo a passare tanto tempo insieme, perché quando si mette al mondo un figlio è una grande responsabilità e bisogna far sì che i bambini siano sempre sereni".

Elisabetta Gregoraci fregata? Girano voci nei corridoi di Mediaset, beffa atroce: chi le soffia il posto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.