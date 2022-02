Elettra Lamborghini multata sbrocca: "Dove ca*** sta Buccinasco?". E il sindaco la inchioda: cose mai viste

14 febbraio 2022 a

Tra le donne del giorno, per certo, c'è Elettra Lambroghini. Sia per il fatto che ha condotto la finale di Miss Italia vestita di viola, sfidando dunque la scaramanzia, sia per una strana vicenda che la lega al comune di Buccinasco, che si trova in provincia di Milano, e dal quale ha ricevuto una multa. O meglio, più di una multa.

A raccontare la vicenda è la stessa Lamborghini, che spiega: "Ragazzi è una settimana che dal comune di Buccinasco mi arrivano multe. Non so nemmeno dove c**** sta Buccinasco – ha sbottato la cantante ed ereditiera –. L’8 febbraio non so neanche cosa stessi facendo". E ancora, ha aggiunto rivolgendosi al comune: "Ma non hai altro da fare che mandarmi i multoni? Io non sono mai venuta lì, non ti permettere mai più, quel giorno ero a casa mia".

Ma l'intemerata della Lamborghini non è finita: "Ora fanno anche i birichini, non è che ti fanno le multe e lasciano l’avviso, te le fanno arrivare a casa quindi non so manco cos’è successo, magari non ero manco io". Quindi la cantante ha spiegato come, secondo lei, "le multe vanno fatte al momento" e che dopo aver controllato il suo profilo Instagram le risulta che "non ero neanch lì".

Il punto è che alle parole della Lamborghini ha replicato proprio il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, sempre su Instagram dal suo profilo personale: "Visto che non conosci il nostro Comune, ti invito a venirci a trovare per visitare la nostra bella città e per verificare queste multe!". Elettra Lamborghini accetterà l'invito?

