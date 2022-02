Elettra Lamborghini, sale sul palco di Miss Italia e cala il gelo: "Lo ha fatto davvero", come si è vestita per la finale

14 febbraio 2022 a

Elettra Lamborghini non è passata affatto inosservata nel corso della finale di Miss Italia, che ha condotto insieme ad Alessandro Di Sarno in diretta streaming sul sito di Helbiz. La nota ereditiera è una bellezza del tutto diversa da quella più “classica” sfoggiata dalle ragazze in concorso: a vincere alla fine è stata Zeudi di Palma, una ventenne che fa la modella ma è anche studentessa di sociologia.

La finale di Miss Italia era stata inizialmente prevista per dicembre 2021, ma alla fine è slittata di circa due mesi a causa della pandemia: ora il momento ha permesso di svolgerla con relativa tranquillità. Ma dicevamo di Elettra Lamborghini e del suo look che non è passato inosservato: ciò è da ascrivere innanzitutto al colore scelto, dato che la nota ereditiera si è vestita con un abito di velluto viola, non cedendo alle superstizioni che circolano nel mondo dello spettacolo, secondo cui questo colore porta sfortuna se indossato su un palcoscenico.

Invece tutto è filato liscio sia per lo show che per la Lamborghini, che per l’occasione ha sfoggiato un abito di Alma Sanchez: si tratta di un modello in velluto viola, lungo e con spacco sulla gamba e apertura laterale su un fianco.

