Striscia la Notizia, l'ex velina Giulia Calcaterra si gode le Maldive e stupisce i fan con scatti hot

16 febbraio 2022 a

a

a

Giulia Calcaterra continua a stupire. Nuda, seduta sulla sabbia bianca delle Maldive, con le gambe raccolte al petto, la testa appoggiata sulle ginocchia e lo sguardo all'obiettivo, così si presenta ai suoi follwer sulla proprioa pagina Instagram. L'ex velina di Striscia la Notizia ha trascorso qualche giorno ai Tropici a stretto contatto con la natura.

"Una delle esperienze più belle mai fatte prima", ha raccontato Giulia su Instagram a proposito del lòancio col paracadute. E poi i bagni con le mante e con le balene: "Sono grata al mio corpo ogni giorno per potermi permettere di affrontare in piena tranquillità e consapevolezza queste immersioni in apnea grazie alla pratica e agli allenamenti fatti". E approfitta anche per un messaggio ambientalista, mostrando i rifiuti di plastica che si trovano sull'isola e invitando a diminuirne il consumo.

Giulia Calcaterra in ospedale: "Non posso camminare, ho un buco su malleolo"



Appena rientrata dalle Maldive, giusto il tempo, la Calcaterra è poi partita alla volta delle Canarie. A Fuerteventura sta registrando una serie di workout, ma trova il tempo anche per un po' di relax al sole a bordo piscina. Stupendo ancora i suoi fan.

"Cinesi str***, mangiano i cani e infettano il mondo". Coronavirus, l'ex velina di Striscia sbrocca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.