Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, non solo il bacio in bocca: l'altro pesantissimo indizio che li "inchioda". Ci siamo?

Del bacio in bocca a stampo tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti se ne parla ormai da una settimana. Il tutto è avvenuto nel corso della prima puntata di Michelle Impossibile, in onda su Canale 5. Bacio arrivato dopo le voci sul ritorno di fiamma che hanno seguito la rottura tra la Hunziker e Tomaso Trussardi, che dopo quel bacio ha smesso di seguire sui social sia Michelle sia la figlia, Aurora Ramazzotti.

Già, quel bacio ha innescato una valanga di gossip e illazioni. Eros e Michelle non potevano immaginarsi altrimenti: la coppia si è separata nel lontano 2002, i rapporti sono comunque rimasti sempre buoni. Ora si dicono amici, sinceramente amici, ma in pochi sembrano crederci. Soprattutto online, dove il tam-tam sul ritorno di fiamma prosegue, impazzito, ormai da lunghi giorni.

A Michelle Impossibile la Hunziker ha sottolineato: "Diglielo, diglielo che siamo amici! E questa è una cosa bellissima perché noi siamo qui per incoronare questa amicizia in modo tale che da domani non scriveranno più che torniamo insieme!". Poi, però, il bacio che sta facendo sognare molti fan della coppia. Anche perché non solo la Hunziker si è lasciata con Trussardi, ma anche Eros Rmazzotti, dalla fine del 2019 non sta più con Marica Pellegrinelli. Insomma, se son rose...

