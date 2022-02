Ilary Blasi e Francesco Totti, "l'inesausta volontà di lei": cosa c'è davvero dietro la crisi di coppia

23 febbraio 2022 a

Il Capitano e la Regina, la favola di Francesco Totti e Ilary Blasi "è finita". Repubblica non crede granché alle smentite incrociate dell'ex bandiera della Roma e della conduttrice di Mediaset, con una manciata di Instagram Stories direttamente da un noto ristorante della Capitale. "Nonostante il sussurro che l'ha preceduta, la fine sorprende - nota Gabriele Romagnoli con la sua consueta bella penna -, perché la coppia, anche nel mondo a cui appartiene, aveva una sua eccezionalità".

Innanzitutto, il ruolo decisamente ultra-mediatico della Blasi, partner in prima fila esattamente come il famosissimo e celebratissimo marito. "Era una 'regina del popolo', più popolare che regale. Una Evita descamisada". Amati anche perché riducevano "la distanza che, in termini non soltanto economici, li separava dalla gente". Due figli di Roma, "venivano dalla pancia" della Città eterna e a quella continuavano a parlare, senza divismi. Erano protagonisti di una sorta di "sit-com di famiglia che faceva eco alla più indissolubile delle coppie: i Vianello".

Sedici anni da sposati "sono un bel pezzo di strada in un mondo che accende segnali per favorire le deviazioni", prosegue la firma di Repubblica. "Un lungo rettilineo, poi il bivio dopo che troppo era cambiato. Sanno loro quanto abbia influito la noia di lui, l'inesausta volontà di lei. E di che cosa andranno ora in cerca: della diversità o della replica aggiornata". E il fatto che Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma di Totti, secondo molti assomigli in maniera quasi inquietante alla Blasi sarebbe già un primo inequivocabile segnale.

