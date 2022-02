Michelle Hunziker? Dopo lavoro si "veste" così: scollatura totale, si vede tutto. La foto da morire

23 febbraio 2022 a

Un decollete mozzafiato quello messo in mostra da Michelle Hunziker su Instagram. La conduttrice, che questa sera torna su Canale 5 con la seconda e ultima puntata di Michelle Impossible, si è ripresa in alcune storie, condividendo con i fan i momenti successivi al rientro dal lavoro. Nonostante la stanchezza, la showgirl si mostra sempre allegra e positiva. "Finita la giornata di prove di ballo e di canto", ha detto nel filmato.

In un secondo momento la Hunziker, che indossa una canotta bianca molto attillata che le mette in risalto il decollete, si è fatta vedere con un bicchiere di vino in mano e ha aggiunto ironicamente che è proprio grazie a quello che riesce a riprendersi: "Mi si riaccende la vita che ho in corpo", ha detto, iniziando a ballare per casa.

Gli ultimi giorni sono stati piuttosto impegnativi per la conduttrice, per la prima volta al timone di un one woman show, un programma tutto dedicato a lei e ai suoi 25 anni di carriera. Un modo per festeggiare il traguardo, insomma. La prima puntata, andata in onda lo scorso mercoledì, ha riscosso parecchio successo tra i telespettatori. Nel frattempo c'è grande attesa per l'appuntamento di questa sera. Tra gli ospiti il duo comico formato da Katia Follesa e Valeria Graci, che tornano insieme sullo stesso palco dopo 10 anni, ma anche Massimo Ranieri, Nina Zilla, J-Ax e molti altri ancora.

