Francesco Totti a C'è posta per te, Ilary Blasi pubblica questa foto: chi spunta al suo fianco

27 febbraio 2022 a

a

a

Un gesto inaspettato quello di Ilary Blasi. La conduttrice, dopo le voci su una presunta crisi con Francesco Totti, ha voluto smentire e provare che tutto filerebbe liscio tra i due. Come? Con una foto. L'ex calciatore è stato infatti ospite di Maria De Filippi a C'è posta per te, il programma in onda sabato 26 febbraio su Canale 5. Mentre infatti andava in onda la trasmissione, registrata circa un mese fa, la showgirl ha voluto pubblicare un post su Instagram.

Ilaria D'Amico scarica Gigi Buffon? "È stanca. Pare che...". Clamoroso, le ragioni della rottura

Qui si vede la coppia seduta comodamente sul divano mentre guarda l'ospitata di Totti. A fianco dei suoi piedi inquadrati nella foto ce ne sono altri due. Che siano del marito? Certo è che lo scatto non lascia dubbi sulla loro storia. Dalla De Filippi l'ex capitano della Roma si è anche lasciato andare a una privatissima confessione.

Francesco Totti e Ilary Blasi, il clamoroso epilogo dopo le voci di rottura: dove andrà il Pupone, in tv

"Volevo ringraziare perché so che mi stimate sia come persona che come ex calciatore, però io dico che trovare genitori così non è semplice, e per Noemi è stata la cosa più importante. Anche io quando ero giovane tante cose non le recepivo e ho fatto errori - è stata la sua ammissione -, ma poi andando avanti capisci che i valori della vita sono altri, e lei li ha capiti al momento giusto prendendo una scelta non semplice". E le lacrime sono state sfiorate.

Ilary Blasi a Belve, "cuore infranto". Francesca Fagnani, parole pesantissime sulla crisi con Totti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.