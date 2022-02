Uomini e Donne, preoccupazione per Teresa Langella dopo il vaccino: "Gonfi e doloranti"

28 febbraio 2022 a

"Mi si sono infiammati e ingrossati i linfonodi ascellari”. Teresa Langella, ex volto di Uomini e donne, si è confidata con i suoi fan su Instagram. Prima ha fatto sapere di aver fatto la terza dose di vaccino anti-Covid, poi ha spiegato che oggi dovrà sottoporsi a diversi controlli medici proprio per l'inconveniente ai linfonodi. Parlando in alcune storie, l'ex tronista ha detto: "Buongiorno, scusate il mio stato, preferisco farmi vedere al naturale. Oggi ho un paio di giri vari da fare, visite mediche, ecografia, analisi e accertamenti vari”.

La Langella poi ha aggiunto: "Dopo il vaccino molti mi chiedono come mi sento. In realtà sto bene, una bomba, niente febbre, nessun sintomo. Unica cosa, linfonodi ascellari gonfi e doloranti. Leggevo che è successa la stessa cosa a moltissime ed è normale che accada”. Alla fine, però, ha ammesso: "Voglio cercare di tenere sotto controllo queste cose qua, essendo io paranoica da morire“.

Ieri invece, durante una diretta, Teresa ha voluto esprimere solidarietà al popolo ucraino: "Tutti sanno quello che sta accadendo in Ucraina. Siamo tanto vicini ai nostri amici ucraini, stanno accadendo delle cose inspiegabili. Ci stanno persone che stanno scappando dal proprio paese, questa cosa è assurda, avere paura di vivere nella propria casa che si costruisce con tanto sacrificio, questa cosa mi mette i brividi, mi viene da piangere”.

