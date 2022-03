Michelle Hunziker, mutandone e fuoriprogramma: non appena si stende... esplode il "davanzale"

04 marzo 2022 a

a

a

Michelle Hunziker si sta godendo un po’ di relax alle Maldive, dove è andata in vacanza insieme alle due figlie avute da Tomaso Trussardi, Sole e Celeste. La showgirl si è concessa un viaggio all’estero per staccare da tutto e tutti, dopo un periodo piuttosto denso di avvenimenti sia dal punto di vista personale che lavorativo.

Primo piano con vista seno. Ops, la maglietta di Michelle Hunziker si apre: una visione proibita | Guarda

La Hunziker ha infatti messo fine alla sua storia d’amore con Trussardi e intanto è ripartita lavorativamente con uno “one woman show” che ha riscosso grandissimo successo: le due prime serate del suo programma, intitolato “Michelle Impossible” ha infatti fatto registrare degli ottimi ascolti per Canale 5. Dopo la messa in onda dello show, la Hunziker si è concessa un viaggio dall’altra parte del mondo, dove sta deliziando i suoi follower con scatti incantevoli. In particolare quelli che la riguardano in prima persona: a 45 anni Michelle mostra un fisico invidiabile, tipico di chi ama prendersi cura di sé.

Accompagnata dalle figlie e dalle sue migliori amiche, la Hunziker sta trascorrendo una vacanza in un resort affacciato sull’acqua. Gli ultimi scatti condiviso dalle Maldive mettono in risalto tutta la bellezza di Michelle: costume-mutandone, posa da Sirenetta distesa a riva e petto che quasi “esplode” in tutta la sua fisicità.

Michelle Hunziker, paura in alto mare: ridotta così sulla barca, alle Maldive finisce male... | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.