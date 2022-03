Michelle Hunziker, "il mio sbaglio più grande": Tomaso Trussardi e l'amore, una struggente confessione

09 marzo 2022 a

Fresca del ritorno dalle vacanze alle Maldive, di cui ha pubblicato poche ore fa altri scatti meravigliosi e nostalgici, Michelle Hunziker ha concesso la sua prima intervista dopo la separazione a Tomaso Trussardi. Ovviamente a Chi, il settimanale diretto dal re del gossip e degli scoop, Alfonso Signorini. Certo, Michelle si era già rivista, in tv, al suo Michelle Impossibile, dove in qualche occasione, pur tra le righe, aveva sì parlato di Tomaso Trussardi.

Ma ora, la bellissima conduttrice italo-svizzera, ne parla direttamente. E su Tomaso, afferma: "Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui...". Frase un poco ambigua, ma sicuramente distensiva. E ancora, Michelle aggiunge: "Voglio capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo. Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene", si spende in un sentito appello.

Quindi, Michelle Hunziker, si lascia andare a considerazioni agrodolci, il cui valore è universale. "Gli sbagli più belli sono quelli in amore perché ti fanno vivere intensamente: soltanto così puoi andare avanti. Se uno è perfetto, non rischia mai, fa una vita che non potrebbe essere la mia. Mi piace buttarmi. Credo nell'amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, pero' ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono 'ho sofferto, mi chiudo', fanno una vita sacrificata. Io mi innamoro, brucio: certo, la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata", conclude in un'intervista toccante e tutta da leggere.

