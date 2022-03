Elodie nuda, Dago-bomba: "Perché mostri le chiappe". Body-scema e smandrappata, foto (e accuse) esplosive

13 marzo 2022 a

Dagospia ad alzo zero contro Elodie, la postar italiana protagonista di un video in deshabillé ad altissima gradazione erotica. Sta facendo scolpare la clip del singolo Bagno a mezzanotte in cui la cantante rivelata dal talent Amici di Maria De Filippi si mostra in tutta la sua sensualità. "Mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Sono una 'smandrappa' orgogliosa... - ha rivendicato nelle sue Instagram Stories, rispondendo a chi l'ha accusata di volgarità - Ho fatto la cubista per anni, me ne hanno dette di tutti i colori. Mi dispiace solo di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini, piccoli confusi e spaventati. Sono sfacciata, lo sarò sempre. All'estero è una cosa normale. Prendiamo i video di Madonna di 30 anni fa. Mostrare il corpo è normale, non c'è niente di male. E' un modo per esprimersi. E comunque le chiappe si vedono anche al mare. E comunque certe cose non si scrivono, è proprio da vili".

Secca la risposta di Dago, che aveva rilanciato per primo quelle immagini. "Minuscoli sono i vippetti che non riescono a reggere una critica, anche ironica, e provano a silenziarla con accuse di "sessismo", "machismo", "bodyshaming". Il consenso social, le copertine patinate e le interviste concordate fanno male: farebbero sentire una divinità egizia anche una "body scema".

E ancora: "Siamo circondati da 'vipponi' da reality - continua il sito fondato e diretto da Roberto D'Agostino - da gorgheggiatori della hit estiva, da attorini da serie tv low cost. Divetti dal successo fragile, divosi dell'effimero, soprattutto poco strutturato. La telecamera s’accende, il pubblico deve applaudire, il conto corrente gonfiarsi. Fine. Altro, nella 'notorietà', non è contemplato altro che: un soggetto, un verbo, un complimento... Figuriamoci le critiche". Quindi l'affondo più velenoso: "Elodie, forse per nobilitare un brano loffietto, lo ha compensato sguainando le chiappe divise da un perizoma interdentale. Benissimo, vivaddio! Chi ha un corpo da urlo, lo mostri. Non saremo noi ad opporci. Anche perché i moralismi non sono nel nostro dna. Abbiamo solo fatto notare il look da 'panterona smandrappona'. Dove 'smandrappona' (derivato da 'smandrappata'), come precisa la Treccani, significa mal vestita".

