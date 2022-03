Belen Rodriguez e Stefano De Martino? "Gira voce che...". Bomba di Dagospia, non solo ritorno di fiamma: la scelta impensabile

09 marzo 2022 a

Nuovo matrimonio per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo la separazione, il ritorno di fiamma, il nuovo addio e il nuovo riavvicinamento, i due sembrano intenzionati a fare sul serio. La showgirl argentina e il conduttore secondo Dagospia sarebbero pronti a sposarsi nuovamente. D'altronde che ora siano una coppia non è una novità. Basta vedere che i due sono tornati a mostrarsi insieme in pubblico e diverse foto li ritraggono con la fede al dito.

Dopo essere stati visti molte volte a Milano, infatti, pare che i due abbiamo trascorso un weekend di fuoco a Courmayer. La stessa Rodriguez aveva confessato di essersi riavvicinata all'ex marito. "Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità - erano state le sue parole a Verissimo ospite di Silvia Toffanin -. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa, ma non è così. Vivo sola e felice con i miei figli".

Oggi però qualcosa potrebbe essere cambiato e gli scatti che li mostrano sempre insieme e sempre sorridenti sarebbero la prova. E Antonino Spinalbese? Il padre di Luna Marì, secondogenita di Belen, non ha occhi che per loro figlia. Come dimostra la sua pagina Instagram.

