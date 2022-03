Belen Rodriguez è tornata con De Martino, la conferma dell'argentina: ecco la foto (che distrugge Antonino)

08 marzo 2022 a

Sui social spunta un nuovo indizio che sa tanto di prova del ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Quest’ultimo ha minimizzato pubblicamente il riavvicinamento con la sua ex, ma ormai sembra chiaro che i due abbiano ripreso un rapporto più profondo e intimo di quello che normalmente hanno due genitori separati.

Belen e De Martino, la foto censurata a Courmayeur: conferma clamorosa, ora si capisce tutto | Guarda

Da qualche giorno la showgirl argentina si è anche rimessa la fede nuziale al dito, accompagnata dall’anello che De Martino le aveva regalato quando stavano insieme. Inequivocabili alcune storie pubblicate su Instagram prima e dopo il fine settimana trascorso in montagna. La Rodriguez si è recata a Courmayeur per un servizio fotografico insieme al suo clan, composto da sorella, fratello e rispettivi compagni. Con loro pare che ci fosse anche De Martino: pur non comparendo “ufficialmente” insieme, Stefano e Belen hanno pubblicato gli stessi paesaggi e pure la stessa baita di montagna.

I figli sono invece rimasti a casa: Santiago con la nonna Veronica a Milano, mentre Luna Marie con il padre Antonino Spinalbese (e chissà cosa ne pensa, quest'ultimo, del ritorno di fiamma con Stefano). Recentemente al settimanale Oggi la showgirl argentina si era espressa in maniera piuttosto eloquente sul presunto ritorno di fiamma con De Martino: “Ha le chiavi di casa mia, ma è qualcosa in evoluzione e a Stefano non piace che se ne parli”.

