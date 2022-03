Michelle Hunziker innamorata persa di Giovanni? Un pesantissimo indizio: appena sveglia...

16 marzo 2022 a

Volente o nolente, al centro di gossip, indiscrezioni, voci e attenzioni mediatiche c'è sempre lei, Michelle Hunziker. Già, lo è anche oggi, mercoledì 16 marzo. Il tutto per uno scoop che arriva dalla Germania: la conduttrice Mediaset avrebbe una nuova storia, un nuovo amore dopo la recente rottura con Tomaso Trussardi.

"La foto del bacio in bocca". Scoop-terremoto dalla Germania, chi è il nuovo uomo di Michelle Hunziker | Guarda

Si tratterebbe di Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello, con il quale è stata paparazzata in Sardegna, ad Alghero, dove ha trascorso il weekend. I due sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi, insomma apparivano assai affiatati. E c'è anche la foto di un bacio a stampo sulla bocca, anche se Michelle indossava una mascherina nera.

Chi è Giovanni Angiolini, indiscrezioni pazzesche sulla nuova fiamma della Hunziker: la sua ex era... fuori il nome

Tant'è, il gossip infuria. E tra le stories pubblicate su Instagram in mattinata dalla Hunziker, eccone spuntare una che, con un po' di malizia, può essere interpretata come la cifra del ritrovato buonumore di Michelle. "Buondì", scrive la conduttrice in calce alla story. Ed eccola, biondssima e bellissima, rivolgersi ad Alexa, a cui chiede: "Sorridere fa bene?". Attimi di silenzio, ed Alexa risponde: "Sai come fa un albero a conquistare la sua amata? Facendole la corteccia". Ed ecco la Hunziker iniziare a ridere a crepapelle, quasi a lacrime. Più buon umore di così...

