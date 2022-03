Ilary Blasi e Francesco Totti, "tanto ricapiterà". Uno sfogo pesantissimo

23 marzo 2022 a

"Tanto ricapiterà", Ilary Blasi ne è convinta: la macchina del gossip sfornerà presto qualche altra voce sulla sua presunta rottura col marito Francesco Totti. Il riferimento è a quello che è successo qualche settimana fa, quando in molti davano per finito il matrimonio della coppia, probabilmente a causa di alcuni tradimenti reciproci. "Per creare il caso mediatico è stato mischiato tutto, su cose aleatorie, ma se hanno una soffiata vera, se ce l’hanno, si vede", ha detto la conduttrice alla rivista Chi.

Totti e la Blasi, comunque, hanno smentito le voci sulla loro crisi. Tra di loro non ci sarebbe alcun tipo di problema. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, la conduttrice al momento è al timone dell'Isola dei famosi su Canale 5. Per questo continua a fare la spola tra Roma e Milano, dove il programma va in onda ogni lunedì e giovedì. Tornando poi sulla presunta crisi matrimoniale con l'ex capitano della Roma, Ilary ha detto: "In vent’anni che sto con Francesco è sempre successo ogni tot di tempo che uscissero cose così”.

La presentatrice ha spiegato che questo succede spesso perché "con Totti lo scoop è assicurato”. Intanto il suo programma lunedì scorso ha esordito con un importante boom di ascolti. A tal proposito la Blasi ha detto di non volersi ancora esporre, ma su una cosa si è detta certa: “Quest’anno voglio metterci del mio, quello che sento, ogni lavoro ti porta ad aggiungere un tassello in più. Poi a me ogni tanto mi prende il matto”.

