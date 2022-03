Michelle Hunziker e il top a balconcino: il seno "esplode", incidente a pochi minuti da Striscia la notizia

23 marzo 2022 a

a

a

Come sempre sono i dettagli che contano. Michelle Hunziker, per la sua seconda serata dietro al bancone di Striscia la notizia, ha pensato bene di placare le critiche per il look a giudizio di qualcuno "eccessivamente sexy" esibito lunedì sera, per il gran ritorno a fianco di Gerry Scotti.

"Attorno c'era il buio". Michelle Hunziker, il dolore a Striscia la notizia: quello che pochi ancora sapevano:

Al vestitino bianco svolazzante che poco lasciava all'immaginazione, soprattutto per quanto riguarda la flessuosa parte inferiore della bella svizzera, la 45enene ha sostituito un ben più sobrio completo giacca più pantalone di color turchese, dal taglio quasi maschile. Su Instagram ha pensato bene di deliziare fan, follower e telespettatori fornendo una anteprima dell'outfit che avrebbe mostrato di lì a poco in tv.

Michelle Hunziker, colpo basso a Gerry Scotti: il "raptus" con Francesca Manzini, la foto proibita | Guarda





Un colpo al cuore, per molti, perché sotto la giacca ecco il "dettaglio" che dà un nuovo sapore al quadro complessivo, decisamente più piccante.

La Hunziker ha scelto un top arancione striminzito. L'effetto a balconcino del décolleté non regge alla prova dell'obiettivo (e delle telecamere, in studio a Striscia): l'esuberante seno di Michelle è sempre a rischio di tracimare, con l'esiguo rettangolo di cotone che lascia in piena libertà l'ombelico e il ventre scolpito (sembra quasi una citazione della somma Raffaella Carrà, una scena entrata nell'immaginario erotico degli italiani degli anni 70), ma che a ogni piroetta e giravolta rischia di esporre molto, molto di più. "Io ci provo sempre a fare le facce che piacciono alla Barenghi… ma poi mi scappa subito da ridere!", scherza la diretta interessata su Instagram.

"Attorno c'era il buio". Michelle Hunziker, il dolore a Striscia la notizia: quello che pochi ancora sapevano:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.